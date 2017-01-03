Пентагон вновь призвал КНДР отказаться от провокационных ракетных запусков

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Вашингтон призвал КНДР отказаться от нарушающих резолюции Совбеза ООН ракетных запусков и заявил о готовности ответить на них, сообщил во вторник представитель Пентагона Питер Кук.

"Независимо от того, предыдущие ли запуски или новое испытание, которое они планируют провести, это является нарушением резолюций ООН, это будет провокационно и контрпродуктивно. Мы вновь призываем их не делать этого", — сказал представитель оборонного ведомства США.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал "наказывать врагов страны", усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.

Представитель оборонного ведомства США отказался комментировать технические возможности, которыми обладает КНДР, но отметил, что США продолжают поддерживать своих союзников в регионе и готовы ответить на провокацию Пхеньяна.

"Мы считаем, что развитие баллистических технологий дестабилизирует (ситуацию) и не способствует стабильности на Корейском полуострове и в регионе, мы считаем это опасным и будем говорить об этом снова и снова. В то же время мы будем готовы ответить Северной Корее и поддержать наших союзников в регионе в их стремлении к тому, чтобы (регион) был безопасным и стабильным насколько это возможно", — сказал Кук.