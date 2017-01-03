В Черновицкой области Украины зафиксировали вспышку птичьего гриппа

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Дикие лебеди погибли от птичьего гриппа в украинской Черновицкой области, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

"Согласно оперативной информации главного управления Госпотребслужбы в Черновицкой области, на водоеме в селе Чертория Кицманского района Черновицкой области был зарегистрирован падеж лебедей. При исследовании отобранных проб биоматериала 2 января установлен диагноз гриппа птицы", — говорится в сообщении.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа.