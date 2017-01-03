В ФРГ задержали мужчин, предположительно, планировавших взрыв на Новый год

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Полиция в земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии задержала двух мужчин, которые, предположительно, могли готовить взрыв на Новый год, сообщает таблоид Bild.

По данным полиции, в квартирах задержанных в ходе обысков обнаружено более 150 килограммов пиротехнических средств. Сообщается, что часть из них была обезврежена.

Оба подозреваемых утверждают, что они не занимались подготовкой взрыва, называя себя пиротехниками-любителями. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе до выяснения обстоятельств. Однако, как сообщила полиция, их связь с исламистскими группировками исключается.