Пентагон заявил об уверенности в американской ПРО

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. США способны защитить себя от межконтинентальных баллистических ракет, которые якобы разрабатывает КНДР, рассказал в рамках регулярного брифинга представитель Пентагона Питер Кук.

"У нас есть противоракетная оборона, мы уверены в ней с точки зрения защиты региона и защиты нашей Родины — Соединенных Штатов", — ответил представитель Пентагона на просьбу прокомментировать слова северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что его страна близка к тестированию межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал "наказывать врагов страны", усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.

Так же агентство Ренхап со ссылкой на доклад Института стратегии национальной безопасности, работающего при Национальном агентстве разведки Республики Кореи, сообщило, что КНДР к 2020 году сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, которые будут способны достичь территории США.

Также авторитетная исследовательская корпорация RAND из Калифорнии сообщала, что к этому времени КНДР будет обладать сырьем для создания от 50 до 100 ядерных боеголовок.