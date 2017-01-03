Подозреваемые в убийстве в польском Элке арестованы на 3 месяца

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Выходцы из Туниса и Алжира, подозреваемые в убийстве 21-летнего молодого человека в польском Элке, арестованы на три месяца, передает агентство PAP со ссылкой представителей защиты.

Как сообщалось ранее, 21-летний местный житель Даниэль получил две колотые раны у кебаб-бара в Элке в новогоднюю ночь, в результате чего скончался. В ходе следствия было установлено, что молодой человек выбежал из кафе с двумя бутылками кока-колы, не оплатив их. В погоню за ним бросились повар, 26-летний выходец из Туниса, и владелец кафе, 41-летний алжирец. По данным прокуратуры, алжирец бил и держал нарушителя, когда тунисец наносил ему удары ножом.

"Суд в устном обосновании назвал причиной решения (об аресте) грозящее суровое наказание и возможность того, что подозреваемый скроется и окажет влияние на показания свидетелей", — рассказал адвокат тунисца Ярослав Мурашковский.

Убийство Даниэля, которое произошло в новогоднюю ночь, ранее спровоцировало массовые беспорядки в Элке. Несколько сотен человек собрались 1 января у здания кафе и, выкрикивая нацистские лозунги, закидали здание камнями, выбили стекла и в конечном итоге подожгли. Затем разъяренная толпа сожгла второе заведение, принадлежащее тому же владельцу. Сообщалось о поджоге и квартиры алжирца.

В ситуацию пыталась вмешаться полиция, однако участники акции закидали правоохранителей камнями и петардами, повредив несколько полицейских автомобилей. В ходе беспорядков были задержаны 28 человек.