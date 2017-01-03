СМИ узнали, что академикам в Узбекистане будут доплачивать по $470 в месяц

ТАШКЕНТ, 3 янв – РИА Новости. Действительные члены Академии наук Узбекистана с 1 января 2017 года будут дополнительно ежемесячно получать около 1,5 миллиона сумов (порядка 470 долларов по курсу ЦБ Узбекистана), следует из указа президента страны Шавката Мирзиеева, который во вторник цитируют местные СМИ.

"С 1 января действительные члены Академии наук Узбекистана будут получать ежемесячный гонорар, не облагаемый налогом на доходы, в размере 10 минимальных зарплат (около 1,5 миллиона сумов). Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиеева", — сообщает интернет-издание gazeta.uz.

По данным издания, глава Узбекистана поручил соответствующим министерствам и ведомствам в месячный срок разработать предложения по внедрению механизма активного вовлечения действительных членов АН в научно-образовательные и производственные процессы, усилению их роли в углублении интеграции науки, образования и производства, а также подготовке высококвалифицированных кадров.

"В качестве мер стимулирования академиков также предусмотрено их ежегодное бесплатное оздоровление в санаторно-оздоровительных учреждениях министерства здравоохранения, совета федерации профсоюзов и органов государственного и хозяйственного управления Узбекистана, а также в санаториях "Узбекистан" в Ялте и Кисловодске", — сообщает gazeta.uz, ссылаясь на документ.