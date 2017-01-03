Представители Японии, Южной Кореи и США обсудят ракетную программу КНДР

ТОКИО, 3 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Заместители глав МИД Японии, Южной Кореи и США проведут 5 января в Вашингтоне очередной раунд трехсторонних переговоров, на которых затронут вопрос о ядерной и ракетной программах Северной Кореи.

По данным агентства Ренхап со ссылкой на представителей южнокорейского МИД, основными вопросами, которые планируется обсудить в ходе встречи Синсукэ Сугиямы, Энтони Блинкена и Лим Сон Нама станут ядерная и ракетная программа КНДР и пути обеспечения безопасности в азиатском регионе.

Госдепартамент подтвердил факт встречи 5 января, которая станет шестым раундом трехсторонних консультаций такого уровня. "Эти переговоры будут "способствовать миру и стабильности перед лицом угрозы разработки ядерных баллистических ракет Северной Кореей", — отмечает госдеп. Предыдущая встреча заместителей глав МИД трех стран состоялась в октябре в Токио.

Пятого сентября КНДР успешно испытала сразу три баллистические ракеты, которые достигли зоны ПВО Японии за тысячу километров от места пусков. Вслед за этим 9 сентября Пхеньян провел пятое по счету с 2006 года ядерное испытание, несмотря на запрет со стороны СБ ООН.

СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Он также обещал "наказывать врагов страны", усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.

Агентство Ренхап со ссылкой на доклад Института стратегии национальной безопасности, работающего при Национальном агентстве разведки Республики Кореи, сообщало, что КНДР к 2020 году сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, которые будут способны достичь территории США. Авторитетная исследовательская корпорация RAND из Калифорнии прогнозирует, что к этому времени КНДР будет обладать сырьем для создания от 50 до 100 ядерных боеголовок.