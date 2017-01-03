В Болгарии экс-министру энергетики выдвинули обвинение в бесхозяйственности

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Софийская районная прокуратура выдвинула обвинение в умышленной бесхозяйственности бывшему министру экономики, энергетики и туризма Болгарии Трайчо Трайкову, сообщается на сайте прокуратуры во вторник.

Отмечается, что в результате действий Трайкова стране был нанесен ущерб в размере 20,8 миллиона левов (более 11 миллионов долларов).

Прокуратура сообщила, что во время нахождения на посту министра экономики, энергетики и туризма (2009-2012 годы), Трайков позволил совершить невыгодную сделку по продаже государственной доли в энергетической компании АО "ЕВН Электрораспределение Болгария" в 2011 году.

Трайков дал разрешение на продажу 51612 (33%) акций по заниженной цене, что привело к значительному ущербу, эти его действия, по мнению прокуратуры, противоречили государственной стратегии приватизации электрораспределительных компаний.

Сам Трайков отрицает свою вину. Он заявил, что обвинения политически мотивированы.