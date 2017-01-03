Гройсман высказался за перезахоронение писателя Олеся на Украине

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман считает, что останки известного украинского прозаика и поэта Александра Олеся должны быть перезахоронены на Украине.

Ранее СМИ сообщали о том, что тело украинского писателя, который в 1944 году был похоронен в Праге, принудительно эксгумировали из-за неуплаты ренты за место на кладбище. Во вторник МИД Украины заявил, что останки Олеся и его жены после эксгумации были перемещены в депозитарий кладбища в Чехии до решения вопроса о месте окончательного захоронения, которое должны принять проживающие в Канаде родственники писателя. На месте, где были захоронены Олесь и его жена, уже захоронен выходец из Украины Владимир Михайлишин, который до недавнего времени ухаживал за могилой и платил необходимую ренту, добавили в МИД Украины.

"Прах Александра Олеся, также как и сотен других выдающихся украинцев, должен быть похоронен на родной земле с согласия его родственников", — написал Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, при министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься вопросом перезахоронения выдающихся украинцев.

Также Гройсман сообщил на своей странице в Facebook, что ситуация с Олесем снова поставила на повестку дня вопрос создания украинского пантеона в Киеве. Он добавил, что кабмин выделит все необходимые средства для транспортировки останков писателя в столицу Украины.

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала "112.Украина" во вторник заявил, что лучшим вариантом считает перезахоронение Олеся в секторе почетных захоронений на Лукьяновском кладбище в Киеве.