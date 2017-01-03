Трамп выбрал юриста Роберта Лайтхайзера на пост торгового представителя США

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп предложил пост торгового представителя США экс-чиновнику из администрации Рональда Рейгана Роберту Лайтхайзеру, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление переходной команды Трампа.

В администрации нынешнего президента США Барака Обамы эту должность занимает Майкл Фроман. Роберт Лайтхайзер в администрации Рейгана занимал пост заместителя торгового представителя США. На данный момент он является юристом по вопросам торговли.

Лайтхайзер "сыграл ключевую роль в развитии торговой политики администрации Рейгана и в согласовании порядка двух десятков двухсторонних международных договоров", говорится в заявлении команды. Отмечается, что в случае назначения на пост он будет работать в тесной координации с кандидатом на пост министра торговли Уилбуром Россом и советником Трампа по вопросам торговой и промышленной политики Питером Наварро.

Институт торгового представителя при президенте США был учреждён в 1962 году. Штаб-квартира ведомства расположена в Вашингтоне, дополнительные офисы находятся в Женеве и Брюсселе.

Торговое представительство США при исполнительном офисе президента США является правительственным агентством в ранге министерства, занимается разработкой торгового законодательства, составлением двухсторонних и многосторонних торговых соглашений, координацией внешнеторговой политики. Например, данное ведомство проводит переговоры по таким важным сделкам как Транстихоокеанское торговое партнерство (TPP), Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (TTIP) с Евросоюзом.

Трамп вступает в полномочия президента после инаугурации 20 января 2017 года.