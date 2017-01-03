В Риге из-за снегопада автолюбителям разрешили ездить в автобусах бесплатно

РИГА, 11 янв — РИА Новости. Общественный транспорт в Риге во вторник и в среду из-за снегопада будет бесплатным для водителей, решивших не садиться за руль, сообщил в Facebook мэр города Нил Ушаков.

"Было получено новое предупреждение от Гисметеоцентра – прогноз погоды резко изменился в совсем худшую сторону. За ближайшие часы в Риге выпадет еще до 16 сантиметров снега. Утром выпало уже девять сантиметров. Поэтому в Риге с сегодняшнего дня… и весь завтрашний день — 04.01.2017 — полностью действуют снежные билеты", — написал Ушаков.

По его словам, автолюбителям не надо будет платить за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах.

"Большая просьба к автоводителям – без особой нужды не надо пользоваться сегодня и завтра своими машинами. Пересядьте на общественный транспорт. Понятно, что те, кто уехал на работу на машинах, домой тоже поедут на своем транспорте. Но, если можно обойтись сегодня и, особенно, завтра без автомобиля – это очень поможет убрать снег", — написал он.