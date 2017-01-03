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В мире

Премьер Словакии назвал референдумы в ЕС "опасными авантюрами"

14:1003.01.2017
(обновлено: 14:12 03.01.2017)
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Флаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Вид на Париж, Франция. Архивное фото.
© AFP 2016/ Patrick Kovarik
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ПРАГА, 3 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Референдумы, проводимые в отдельных европейских странах, несут опасность для всего Евросоюза, поэтому пора прекратить эти "авантюры", заявил во вторник журналистам премьер Словакии Роберт Фицо, которого цитирует сайт братиславской газеты Sme.

"Прошу лидеров Европейского союза, чтобы они перестали с авантюрами, какими были референдумы о внутренних делах в Британии и Италии", — заявил Фицо. По его мнению, подобные общенародные голосования "представляют угрозу для всего ЕС".

Граждане Великобритании на референдуме в июне 2016 года большинством голосов высказались за выход страны из состава ЕС. В Италии в начале декабря 2016 года прошел референдум по предложенной премьером Маттео Ренци конституционной реформе, большинство итальянцев высказались против нее, в результате чего премьер вынужден был уйти в отставку.

Здание Совета ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AFP 2016/ Emmanuel Dunand
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"Выход из ЕС Великобритании – это уход одной из крупнейших европейских экономик, но эта страна не является участником еврозоны. Но что мы будем делать, если на основе авантюризма бывшего премьера Маттео Ренци в Италии будет проведен референдум о евро? И представим себе, что итальянские граждане заявят, что не желают евро. Это страна с огромным влиянием на банковский сектор, на евро как таковое. Мы не можем одобрять подобные авантюры", — заявил Фицо.

По словам премьера, только внутренняя стабильность и безопасность в каждом отдельном государстве ЕС могут гарантировать стабильность, безопасность и экономическое развитие в Евросоюзе в целом. "Если же мы станем свидетелями авантюр, которые совершают, к моему удивлению, чрезвычайно опытные политики, то можем и в 2017 году ожидать (в Европе) огромную турбулентность", — подчеркнул Роберт Фицо.

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В мире
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8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • mr.alex.002
    Лидер, предполагается, демократического государства заявляет, что самый демократический институт - референдум, опасен и не отвечает интересам ЕС. Читая между строк можно предположить следующее:
    - ЕС как над государственное образование выгодно лишь транснациональным корпорациям и бюрократическому аппарату;
    - простому населению ничего, кроме возможности безвизового передвижения ЕС не дал;
    - население осознало это и с помощью инициированного заинтересованной стороной референдума могут накрыть ЕС медным тазом;
    - а потому имели мы ввиду ваше мнение, быдлота, живите и терпите, ваши потомки когда-нибудь осознают всю глубину нашего гениального замысла.
    Другими словами есть два мнения: официальное - и неправильное. Очень демократично.
    17:48
    03.01.2017
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  • Сергей Чернов
    демократия во всей красе...
    17:41
    03.01.2017
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