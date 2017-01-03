Премьер Словакии назвал референдумы в ЕС "опасными авантюрами"

Sme.
"Прошу лидеров Европейского союза, чтобы они перестали с авантюрами, какими были референдумы о внутренних делах в Британии и Италии", — заявил Фицо. По его мнению, подобные общенародные голосования "представляют угрозу для всего ЕС".
Граждане Великобритании на референдуме в июне 2016 года большинством голосов высказались за выход страны из состава ЕС. В Италии в начале декабря 2016 года прошел референдум по предложенной премьером Маттео Ренци конституционной реформе, большинство итальянцев высказались против нее, в результате чего премьер вынужден был уйти в отставку.
По словам премьера, только внутренняя стабильность и безопасность в каждом отдельном государстве ЕС могут гарантировать стабильность, безопасность и экономическое развитие в Евросоюзе в целом. "Если же мы станем свидетелями авантюр, которые совершают, к моему удивлению, чрезвычайно опытные политики, то можем и в 2017 году ожидать (в Европе) огромную турбулентность", — подчеркнул Роберт Фицо.