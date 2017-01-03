Ставку отчислений физлиц в Пенсионный фонд Узбекистана увеличили до 8%

ТАШКЕНТ, 3 янв — РИА Новости. Ставка обязательного страхового взноса граждан от доходов в виде оплаты труда в Узбекистане с 1 января 2017 года увеличена с 7,5% до 8%, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного налогового комитета республики.

"Эта мера предусмотрена госбюджетом на 2017 год и утверждена постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева", — уточнили в комитете. При этом будет сохранена ставка единого социального платежа для юридических лиц — 25%, а также обязательные отчисления для предприятий и организаций от объема реализации товаров и услуг — 1,6%.

Основными источниками доходов внебюджетного Пенсионного фонда министерства финансов Узбекистана являются страховые взносы предприятий, учреждений и организаций, обязательные страховые взносы граждан и обязательные отчисления предприятий, учреждений и организаций от фактического объема реализованной продукции.

По данным министерства труда Узбекистана, в настоящее время в стране с 32-миллионным населением насчитывается около 2,8 миллиона пенсионеров. Минимальная пенсия по старости при наличии трудового стажа и размер пособия инвалидам с детства составляет 292,94 тысячи сумов (около 92 долларов), пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы — 179,755 тысячи сумов (около 56 долларов).