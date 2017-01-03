Додон: встреча президентов Молдавии и Приднестровья пройдет 4 января

КИШИНЕВ, 3 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон намерен провести первую рабочую встречу с новоизбранным главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским в среду, 4 января, сообщил молдавский лидер на своей странице в соцсети Facebook.

"Завтра, 4 января 2017 года, в городе Бендеры состоится рабочая встреча президента Молдавии Игоря Додона и руководителя Приднестровья Вадима Красносельского", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе главы ПМР, после окончания рабочей встречи лидеры намерены вместе посетить крепость в Бендерах.

"В рамках программы визита молдавской делегации в Приднестровье запланировано также посещение Храма святого благоверного князя Александра Невского и исторического военно-мемориального комплекса "Бендерская крепость", — говорится в сообщении.

Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен найти решение приднестровского вопроса.

Выборы президента ПМР прошли 11 декабря. Согласно окончательным данным ЦИК, Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. В должность Красносельский вступил 16 декабря.