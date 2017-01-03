Додон: встреча президентов Молдавии и Приднестровья пройдет 4 января
13:4103.01.2017
(обновлено: 14:54 03.01.2017)
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КИШИНЕВ, 3 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон намерен провести первую рабочую встречу с новоизбранным главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским в среду, 4 января, сообщил молдавский лидер на своей странице в соцсети Facebook.
"Завтра, 4 января 2017 года, в городе Бендеры состоится рабочая встреча президента Молдавии Игоря Додона и руководителя Приднестровья Вадима Красносельского", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе главы ПМР, после окончания рабочей встречи лидеры намерены вместе посетить крепость в Бендерах.
"В рамках программы визита молдавской делегации в Приднестровье запланировано также посещение Храма святого благоверного князя Александра Невского и исторического военно-мемориального комплекса "Бендерская крепость", — говорится в сообщении.
Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен найти решение приднестровского вопроса.
Выборы президента ПМР прошли 11 декабря. Согласно окончательным данным ЦИК, Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. В должность Красносельский вступил 16 декабря.
Президентские выборы в Приднестровье
Президентские выборы в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) в воскресенье проходят в спокойной атмосфере.
Граждане активно голосуют на избирательных участках.
Глава Приднестровья Евгений Шевчук голосует на выборах президента.
В бюллетень для голосования внесены шесть кандидатур: действующий глава ПМР Евгений Шевчук и спикер парламента Вадим Красносельский, а также лидер приднестровской Компартии депутат Олег Хоржан, бывший председатель конституционного суда ПМР Владимир Григорьев, прокурор ПМР Александр Дели и безработная Ирина Василакий.
Как сообщила глава ЦИК Приднестровья Елена Городецкая, к 13.00 мск явка превысила необходимые 25%.
Некоторые эксперты считают, что активность избирателей достигнет 50-60%.
По мнению политолога Николая Цвяткова, основная борьба на президентских выборах в Приднестровье развернется между двумя кандидатами – действующим лидером ПМР Шевчуком и главой Верховного совета Красносельским.
Глава Приднестровья Евгений Шевчук на избирательном участке.
Глава Приднестровья Евгений Шевчук с семьей в день выборов.
Председатель правительства Приднестровья Павел Прокудин во время голосования.
За процессом голосования следят многочисленные наблюдатели от кандидатов, общественных объединений, политических партий и самих избирателей.
Центризбирком аккредитовал около 80 международных наблюдателей.
На одном из избирательных участков в Тирасполе в день очередных президентских выборов в Преднестровье.
В этом году Верховный Совет ПМР снизил порог явки избирателей на президентских выборах с 50% до 25%.
Предыдущие президентские выборы в Приднестровье состоялись в декабре 2011 года, они прошли в два тура, тогда победу одержал Шевчук, который был избран президентом ПМР сроком на пять лет.