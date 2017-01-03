Глава МИД Украины и председатель ОБСЕ прибыли в Мариуполь

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин и глава МИД Австрии Себастьян Курц, являющийся также председателем ОБСЕ, прибыли в Мариуполь, сообщается во вторник на странице украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Павел Климкин и Себастьян Курц прибыли в город Мариуполь. Впереди насыщенная программа", — говорится в сообщении.

Ранее МИД Украины сообщал, что целью визита двух дипломатов является знакомство Курца с ходом процесса имплементации минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе и реализацией благотворительных проектов при участии австрийских гуманитарных организаций.

В ходе визита Климкин и Курц намерены обсудить усилия главы ОБСЕ по урегулированию конфликта на Украине, в том числе по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Запланирована также встреча министров с представителями местных властей и членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.