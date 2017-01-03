Китай призвал США осознать "чувствительность" тайваньского вопроса

ПЕКИН, 3 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай призывает США вновь осознать чувствительность вопроса Тайваня в отношениях между Пекином и Вашингтоном, а также придерживаться принципа "одного Китая", заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Цай Инвэнь планирует посетить Гондурас, Никарагуа, Гватемалу и Сальвадор после 7 января, сделав остановки в Сан-Франциско и Хьюстоне.

"Как мы уже говорили: вопрос Тайваня является самым важным и чувствительным в отношениях КНР и США. Мы призываем американскую сторону осознать чувствительность тайваньского вопроса, придерживаться принципа "одного Китая", а также трех совместных коммюнике, должным образом решать вопрос, касающийся Тайваня, а также не иметь никаких официальных контактов с Тайванем", — сказал Гэн Шуан.

"Китай находится в контакте с переходной командой Трампа. Я полагаю, что его команда четко осознает мнение китайской стороны вопросу Тайваня", — добавил он.

Три коммюнике были подписаны между КНР и США в 1972, 1978 и 1982 годах. В них фиксировалось признание США принципа "одного Китая", разрыв официальных дипломатических связей США с Тайванем и обязательство Вашингтона постепенно сокращать поставки вооружению Тайбэю.

Ранее МИД КНР выразил надежду, что США не допустят транзита Цай Инвэнь через свою территорию на ее пути в страны Латинской Америки, куда у нее запланирована поездка в январе, а также будут работать с Пекином для поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.