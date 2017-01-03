Китай призвал США осознать "чувствительность" тайваньского вопроса

ПЕКИН, 3 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай призывает США вновь осознать чувствительность вопроса Тайваня в отношениях между Пекином и Вашингтоном, а также придерживаться принципа "одного Китая", заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Цай Инвэнь планирует посетить Гондурас, Никарагуа, Гватемалу и Сальвадор после 7 января, сделав остановки в Сан-Франциско и Хьюстоне.
"Как мы уже говорили: вопрос Тайваня является самым важным и чувствительным в отношениях КНР и США. Мы призываем американскую сторону осознать чувствительность тайваньского вопроса, придерживаться принципа "одного Китая", а также трех совместных коммюнике, должным образом решать вопрос, касающийся Тайваня, а также не иметь никаких официальных контактов с Тайванем", — сказал Гэн Шуан.
"Китай находится в контакте с переходной командой Трампа. Я полагаю, что его команда четко осознает мнение китайской стороны вопросу Тайваня", — добавил он.
Три коммюнике были подписаны между КНР и США в 1972, 1978 и 1982 годах. В них фиксировалось признание США принципа "одного Китая", разрыв официальных дипломатических связей США с Тайванем и обязательство Вашингтона постепенно сокращать поставки вооружению Тайбэю.
Ранее МИД КНР выразил надежду, что США не допустят транзита Цай Инвэнь через свою территорию на ее пути в страны Латинской Америки, куда у нее запланирована поездка в январе, а также будут работать с Пекином для поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Море преткновения. Территориальный спор Китая и Филиппин
По мнению Пекина, китайцы начали вести различную деятельность в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад: "первыми открыли, дали названия и изучили острова и воды; первыми непрерывно, мирно осуществляли юрисдикцию над ними".
Постоянная палата третейского суда - международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер.
В мировом сообществе в большинстве своем на решение Гааги отреагировали сдержанно. ЕС и Индия осторожно сообщили, что вердикт пока что "изучают". Вьетнам, который, как и Филиппины, имеет территориальные разногласия с китайской стороной, решение третейского суда приветствовал.
В начале апреля Китай завершил строительство нового маяка для обеспечения навигации на рифе Чжуби спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В июне Пекин заявил, что к концу 2016 года введет в эксплуатацию еще два маяка.
В мае три корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправились на ежегодные военные учения в Южно-Китайском море.
Иск в международный арбитраж Филиппины подали в январе 2013 года. Манила просила трибунал определить, являются ли оспариваемые объекты островами, камнями или обсыхающими при отливе возвышениями. Согласно позиции суда, спорные территории островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.
Пекин назвал арбитраж "политическим фарсом". Принципиальная позиция китайской стороны заключается в том, что спор должен быть урегулирован в двустороннем порядке. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ставшие предметом конфликта острова "испокон веков являются территорией Китая".
Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море.
Филиппины приветствуют решение Третейского суда в Гааге по иску против Китая. Филиппины заявляют, что многократно пытались решить спор посредством переговоров с Китаем, однако они провалились, поэтому Манила была вынуждена обратиться в арбитраж.
В Белой книге, посвященной территориальному спору в регионе, говорится, что права и интересы Китая в Южно-Китайском море были установлены в течение многих лет. Авторы пишут, что после окончания Второй Мировой войны права страны на эту территорию были широко признаны международным сообществом.