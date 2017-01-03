Действующего и. о. мэра столицы Киргизии вновь выдвинули кандидатом на пост

БИШКЕК, 3 янв – РИА Новости. Действующий и. о. мэра Бишкека Албек Ибраимов вновь выдвинут кандидатом на пост главы столичного муниципалитета Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в аппарате Бишкекского городского кенеша.

В связи с избранием нового состава Бишкекского городского кенеша (горсовета) в ходе местных выборов, прошедших в Киргизии 11 декабря, окончился срок полномочий избранного прежним составом горсовета мэра Албека Ибраимова. В настоящий момент он является исполняющим обязанности мэра.

"Коалиция большинства Бишкекского городского кенеша выдвинула Албека Ибраимова на пост мэра", — сообщил собеседник агентства.

Ибраимов является давним соратником действующего президента страны Алмазбека Атамбаева. После госпереворота и свержения режима президента Бакиева в 2010 году он был назначен исполняющим обязанности генерального директора СЭЗ "Бишкек", после избрания Атамбаева занимал пост замруководителя аппарата президента республики, с 2013 года стал председателем правления, а впоследствии председателем совета директоров крупнейшего в Киргизии ОАО "Международный аэропорт "Манас". Пост мэра он занял в начале марта прошлого года после внезапной отставки Кубанычбека Кулматова.

Согласно законодательству Киргизии, кандидатов в мэры могут выдвигать фракции партий, входящих в городской совет Бишкека, и премьер-министр республики. Мэра выбирают депутаты городского кенеша во время закрытого голосования. Выборы мэра назначены на 11 января.