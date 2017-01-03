Минобороны НКР заявило о 50 нарушениях перемирия в Карабахе за ночь

ЕРЕВАН, 3 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило во вторник о 50 нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за ночь.

"В ночь со 2 на 3 января на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения режим прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушался 50 раз. В этот период из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям было произведено свыше 400 выстрелов. На северо-восточном участке линии соприкосновения азербайджанская сторона применила 60-миллиметровые минометы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что передовые подразделения армии обороны Карабаха прибегли к ответным действиям, после чего продолжили уверенно выполнять стоящие перед ними задачи.

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