Гонконг пока не вернул Сингапуру задержанные в ноябре девять БМП

ПЕКИН, 3 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Таможня специального административного района КНР Гонконг по-прежнему не вернула Сингапуру девять задержанных в конце ноября боевых машин пехоты (БМП), пишет местная газета "Пинго жибао" со ссылкой на представителей таможни.
"Поскольку продолжается расследование дела, то никакой дополнительной информации нет. Предполагаемые объекты (БМП) по-прежнему находятся на складе таможни в районе Туньмэнь. Они находятся на закрытой площадке с 6 декабря", — приводит газета "Пинго жибао" слова представителя гонконгской таможни.
После информации о задержании БМП Минобороны Сингапура отметило, что для их транспортировки использовалось обычное судно, так как БМП возвращались с совместных учений с Тайванем, и это нормальная практика доставки. Министерство обороны Сингапура добавило, что оказывает содействие таможне Гонконга и ожидает скорейшего возвращения груза в Сингапур.
Позднее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что материковый Китай выступает против военных обменов с Тайванем тех стран, которые имеют установленные дипломатические отношения с Пекином.