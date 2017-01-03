Гонконг пока не вернул Сингапуру задержанные в ноябре девять БМП

ПЕКИН, 3 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Таможня специального административного района КНР Гонконг по-прежнему не вернула Сингапуру девять задержанных в конце ноября боевых машин пехоты (БМП), пишет местная газета "Пинго жибао" со ссылкой на представителей таможни.

В конце ноября газета South China Morning Post сообщила, что гонконгская таможня задержала в порту девять БМП, которые прибыли с грузом из Тайваня. По данным газеты, предварительное расследование показало, что БМП, которые находились среди контейнеров, направлялись с острова Тайвань в Сингапур. После этого Минобороны Сингапура заявило, что задержанные БМП принадлежат ведомству и что ожидает от Гонконга их "оперативного" возвращения.

"Поскольку продолжается расследование дела, то никакой дополнительной информации нет. Предполагаемые объекты (БМП) по-прежнему находятся на складе таможни в районе Туньмэнь. Они находятся на закрытой площадке с 6 декабря", — приводит газета "Пинго жибао" слова представителя гонконгской таможни.

После информации о задержании БМП Минобороны Сингапура отметило, что для их транспортировки использовалось обычное судно, так как БМП возвращались с совместных учений с Тайванем, и это нормальная практика доставки. Министерство обороны Сингапура добавило, что оказывает содействие таможне Гонконга и ожидает скорейшего возвращения груза в Сингапур.

Позднее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что материковый Китай выступает против военных обменов с Тайванем тех стран, которые имеют установленные дипломатические отношения с Пекином.