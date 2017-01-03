Сбой в работе таможенной службы США привел к огромным очередям в аэропортах

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Временный сбой в работе компьютерной системы Таможенно-пограничной службы США привел к длинным очередям в аэропортах по всей стране, сообщает издание USA Today.

Служба подтвердила в социальной сети Twitter факт перебоев в работе компьютерных систем, сообщив, что проблема на данный момент устранена, а также отметила отсутствие признаков того, что сбой произошел в результате злоумышленных действий.

Пассажиры, возвращавшиеся домой с новогодних праздников, сообщили о наличии подобной проблемы в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других крупных городов. Сбой, продолжавшийся четыре часа, стал головной болью для людей, которым приходилось стоять в очередях в зонах прибытия. Сами пассажиры делились фотографиями огромных очередей и комментариями о произошедшем в социальных сетях.