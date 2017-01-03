В кинотеатрах Китая в 2016 году выросло выросло число зрителей

ПЕКИН, 3 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Общее число кинозрителей в городах КНР в 2016 году составило 1,372 миллиарда человек, что на 8,9% больше, чем в 2015 году; общий объем кассовых сборов в кинотеатрах страны составил 45,7 миллиардов юаней (6,57 миллиарда долларов США), сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Главное государственное управление КНР по делам печати, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения.

Отмечается, что 58% от общих кассовых сборов принесли в прокате китайские киноленты. При этом кассовые сборы китайских фильмов за рубежом составили 550 миллионов долларов США.

Согласно статистике, в 2016 году в Китае были сняты 944 фильма.

В 2015 году объем рынка кинопроката в КНР достиг 6,75 миллиарда долларов.