СМИ назвали возможного кандидата на пост торгового представителя США

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может в ближайшее время назвать экс-чиновника из администрации Рональда Рейгана – Роберта Лайтхайзера торговым представителем США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В администрации нынешнего президента США Барака Обамы эту должность занимает Майкл Фроман. Роберт Лайтхайзер в администрации Рейгана занимал пост заместителя торгового представителя США.

Институт торгового представителя при президенте США был учреждён в 1962 году. Штаб-квартира ведомства расположена в Вашингтоне, дополнительные офисы находятся в Женеве и Брюсселе.

Торговое представительство США при исполнительном офисе президента США является правительственным агентством в ранге министерства, занимается разработкой торгового законодательства, составлением двухсторонних и многосторонних торговых соглашений, координацией внешнеторговой политики. Например, данное ведомство проводит переговоры по таким важным сделкам как Транстихоокеанское торговое партнерство (TPP), Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (TTIP) с Евросоюзом.