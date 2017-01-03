СМИ: в Чили объявлен "красный" уровень опасности из-за природного пожара

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел и общественной безопасности Чили объявило "красный" уровень опасности в связи с крупным природным пожаром в северной части страны, сообщает информационный портал Biobiochile.

По данным портала, пожар разгорелся в понедельник в районе города Вальпараисо на побережье Тихого океана. Огонь уже охватил не менее 50 гектаров земель. Около 200 человек были эвакуированы. Сообщается, что почти 50 тысяч домов остались без электроэнергии в коммунах Вальпараисо, Касабланка и Альгарробо.

Как сообщили в МВД, не менее пяти домов разрушены пожаром. От места возгорания поднимается крупный столб дыма.