В Минобороны Британии сообщили о гибели своего военного в Ираке

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Военнослужащий британских ВС погиб в Ираке в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями, сообщает министерство обороны Великобритании.

Ранее сообщалось, что представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) погиб в Ираке в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями.

"Министерство обороны с сожалением вынуждено сообщить о гибели солдата второго батальона полка герцога Ланкастерского", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Согласно сообщению, военнослужащий погиб в иракском городе Таджи, в результате инцидента, который "сейчас расследуется". Семья погибшего потребовала не разглашать его имя.

В понедельник международная коалиция сообщала, что ее удары в Ираке и Сирии привели к гибели уже 118 мирных граждан с начала антитеррористической операции против ИГ.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.