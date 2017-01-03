Министр обороны Грузии: реформы позволят стать более совместимой с НАТО

ТБИЛИСИ, 3 янв — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что проходящие и запланированные на текущий год в ведомстве реформы направлены на сближение страны с НАТО.

"В прошлом году был подписан меморандум об углублении сотрудничества с США в сфере обороны и безопасности, месяц назад мы подписали рамочное соглашение. У нас есть амбициозные цели, к выполнению которых приступим уже в этом году. Желаем, чтобы было вложено максимально больше инвестиций для развития военно-тренировочной инфраструктуры. Те реформы, которые проходят и будут проходить в министерстве обороны, направлены именно на то, чтобы наша страна при поддержке стратегического партнера стала более совместимой с НАТО", — заявил Изория.

Министр добавил, что одним из главных приоритетов страны будет "развитие совместного Грузии и НАТО тренировочного и оценочного Центра", который расположен близ Тбилиси.

В Тбилиси активно обсуждается вопрос в связи с тем, будет ли Грузия принимать участие в саммите НАТО 2017 года. Ранее глава МИД Михаил Джанелидзе сообщил, что в текущем году саммит НАТО будет открыт лишь для стран членов Альянса. Министр обороны Изория отметил, что в феврале планируется заседание комиссии НАТО-Грузия, где вопрос об участии на саммите будет рассмотрен.