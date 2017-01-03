СМИ: полиция Израиля завершила допрос премьер-министра страны Нетаньяху

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Полиция Израиля завершила допрос премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, сообщает телеканал i24.

Ранее сообщалось, что три следователя прибыли в резиденцию Нетаньяху в центре Иерусалима для проведения допроса. Сам премьер отвергал все возможные обвинения.

По данным телеканала, допрос длился около 3 часов.