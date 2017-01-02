В Гаване в годовщину победы революционных сил прошел военный парад

ГАВАНА, 2 янв — РИА Новости. Сотни тысяч человек приняли участие в военном параде, посвященном победе революционных сил Кубы, который прошел сегодня в столице острова Гаване.

По информации агентства Sputnik, по улицам кубинской столицы прошли маршем курсанты различных военных вузов страны, а также представители ВС и МВД. Во главе парада, как сообщается, шли представители кубинской молодежи. Позднее к ним присоединились жители города со своими семьями, ветераны боевых действий, а также рабочие и представители социальных и политических организаций. Они несли в руках плакаты со словами о приверженности ценностям кубинской революции.

По данным агентства, председатель Студенческой федерации университетов (FEU) Дженнифер Бейо в ходе парада сообщила о ратификации соглашения, согласно которому кубинская молодежь продолжит работу по воплощению в жизнь идей кубинской революции. Как сообщается, Бейо в ходе своего выступления подчеркнула, что Гавана продолжит защищать свои революционные антиимпериалистические идеалы и поддерживать борьбу за освобождение народов.

На параде также выступил президент организации пионеров и школьников города Анаис Гарсия, отметивший, что гордится предоставленной возможностью почтить память Фиделя Кастро, назвав его "величайшим пионером".

2 декабря 1956 года революционеры под командованием Фиделя Кастро прибыли к кубинскому побережью на яхте "Гранма". 2 января 1959 года они отправились из Сантьяго-де-Куба в Гавану. Тогда революционеры преодолели более тысячи километров менее чем за неделю, войдя в кубинскую столицу 8 января. На Кубе 2 января отмечается День Революционных вооруженных сил.