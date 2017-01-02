В Гаване в годовщину победы революционных сил прошел военный парад
23:5302.01.2017
(обновлено: 00:01 03.01.2017)
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ГАВАНА, 2 янв — РИА Новости. Сотни тысяч человек приняли участие в военном параде, посвященном победе революционных сил Кубы, который прошел сегодня в столице острова Гаване.
По информации агентства Sputnik, по улицам кубинской столицы прошли маршем курсанты различных военных вузов страны, а также представители ВС и МВД. Во главе парада, как сообщается, шли представители кубинской молодежи. Позднее к ним присоединились жители города со своими семьями, ветераны боевых действий, а также рабочие и представители социальных и политических организаций. Они несли в руках плакаты со словами о приверженности ценностям кубинской революции.
По данным агентства, председатель Студенческой федерации университетов (FEU) Дженнифер Бейо в ходе парада сообщила о ратификации соглашения, согласно которому кубинская молодежь продолжит работу по воплощению в жизнь идей кубинской революции. Как сообщается, Бейо в ходе своего выступления подчеркнула, что Гавана продолжит защищать свои революционные антиимпериалистические идеалы и поддерживать борьбу за освобождение народов.
На параде также выступил президент организации пионеров и школьников города Анаис Гарсия, отметивший, что гордится предоставленной возможностью почтить память Фиделя Кастро, назвав его "величайшим пионером".
2 декабря 1956 года революционеры под командованием Фиделя Кастро прибыли к кубинскому побережью на яхте "Гранма". 2 января 1959 года они отправились из Сантьяго-де-Куба в Гавану. Тогда революционеры преодолели более тысячи километров менее чем за неделю, войдя в кубинскую столицу 8 января. На Кубе 2 января отмечается День Революционных вооруженных сил.
Гавана - город колонн, сигар и раритетных автомобилей
Гавана делится на две части: Старый и Новый город. В Старом городе довольно много зданий колониального периода с красивой архитектурой. В 1929 году здесь было построено здание Национального Капитолия, по образцу Вашингтонского, но меньших размеров.
Гавана славится не только своими сигарами, которые называются "гаванскими", но и классическими автомобилями, которых здесь довольно много. Среди прочих раритетных "колесниц" довольно часто на улицах Гаваны встречаются советские "Победы" и "Волги".
Изначально город назывался San Cristóbal de La Habana, но его официальное название – Ciudad de las Columnas, что переводится как "Город колонн".
Гавана была основана испанским конкистадором Диего Веласкесом в 1514 году (по другим данным, в 1519 году). На самом деле обе даты можно считать верными: сначала город находился на южном побережье острова, а через 5 лет его перенесли на северное.
Гавана быстро стала важным портовым городом. За это испанский король Филипп II дал ему имя "Ключ к Новому Свету".
Велорикши – один из самых популярных видов транспорта в Гаване.
Жители Гаваны очень любят веселиться. На протяжении всего года здесь проводится очень много различных многолюдных праздников, фестивалей и ярмарок.
До завоевания острова Испанией здесь жили индейские племена сибонеи и таино. Однако конкистадоры жестоко порабощали коренное население, что привело к его почти полному уничтожению. Чтобы восполнить количество рабов, их завозили сюда из Африки.
В городе довольно много образовательных учреждений.
Сегодня население Гаваны составляет около 2,5 млн человек, 70% из них – потомки испанских переселенцев, остальные 30% – афро-испанцы, афро-индийцы и выходцы из Азии.
В Гаване, как и во всей Кубе, мало кто имеет доступ к интернету. Чтобы его подключить, нужно иметь специальное разрешение.
В Гаване очень много врачей. Столица Кубы занимает одно из лидирующих мест в мире по их количеству.
Гавана является самым большим и самым красивым городом на Карибских островах. Еще Христофор Колумб называл ее "самой прекрасной землей, какую видели глаза человеческие".
Когда появились газовые фонари, Гавана вошла в тройку городов, где они были установлены в первую очередь, что говорит о ее прежнем колониальном величии.
В 1982 году ЮНЕСКО объявила столицу Кубы достоянием человечества.