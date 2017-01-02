СМИ сообщили об инциденте в словацких горах с российским лыжником

ПРАГА, 2 янв — РИА Новости, Александр Куранов. Горнолыжник из России, обнаруженный без сознания в одном из ущелий гор Низкие Татры в Словакии, эвакуирован на вертолете "скорой помощи" в больницу, сообщил в понедельник братиславский портал Aktuality.

"Молодой мужчина был обнаружен без сознания неподалеку от известного горнолыжного курорта "Хопок юг". Медики оказали ему первоначальную помощь на месте, мужчина пришел в сознание, но был дезориентирован", — сообщил портал со ссылкой на представителя "скорой помощи" Зузану Гопякову.

После того, как состояние 25-летнего пациента вновь стало ухудшаться, медики приняли решение переправить его на вертолете в больницу города Банска-Бистрица, при этом мужчина находился в стабильном состоянии, но "с нарушениями сознания".

Фамилию и имя россиянина медики не сообщили, как и причину его состояния. По предварительной информации, он получил травмы при спуске с горы.