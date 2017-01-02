В Мехико около пятисот человек протестуют против повышения цен на бензин

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Повышение цен на бензин вызвало акцию протеста в мексиканской столице, в которой принимают участие около 500 человек, сообщает издание Opinion.

По данным газеты, акция протеста организована посредством соцсетей. Как сообщается, в 11.00 (20.00 мск) на главной площади города собрались порядка 500 человек.

В воскресенье вступило в силу решение мексиканского правительства о повышении цен на топливо на 14-20%. По данным газеты, вырастет стоимость бензина и дизельного топлива.

Бензин в последние годы в Мексике дорожал постоянно. Компания Pemex, являвшаяся долгие годы монополистом на рынке топлива, повышала цену на несколько сентаво каждый месяц, причем цена остается единой для всей территории страны. Еще в 2011 году стоимость литра бензина в Мексике была заметно ниже, чем в России, однако постепенно обогнала российские показатели, особенно с учетом падения рубля к доллару — и, соответственно, к песо.