В Чехии отмечают снижение числа жертв ДТП до наименьшего за 55 лет

ПРАГА, 2 янв – РИА Новости, Александр Куранов. В 2016 году в автоавариях на территории Чехии погибли 556 человек, это наименьшее число жертв с 1961 года, когда начали вести их учет, сообщил в понедельник портал Aktuálně со ссылкой на дирекцию транспортной полиции.

"До 2008 года ежегодное число жертв автоаварий неизменно превышало одну тысячу человек, затем стало постепенно снижаться. В 2015 году на дорогах республики погибли 660 человек, в минувшем году – на 104 человека меньше", — сообщает пражское издание.

Самыми трагическими месяцами в 2016 году были июль, август и октябрь, в каждом из них погибли более 60 человек. Наименьшее количество жертв было зафиксировано в январе – 27. Самым трагическим днем по числу аварий в 2016 году стал понедельник 15 августа, когда за один день погибли 8 человек.