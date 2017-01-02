Премьер Турции посетит Ирак для обсуждения борьбы с терроризмом

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит Ирак на этой неделе для обсуждения борьбы с терроризмом, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя турецкого правительства.

По данным агентства, ожидается, что в ходе визита будет также обсуждаться вопрос восстановления двухсторонних отношений.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.