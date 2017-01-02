Китай намерен поддержать Турцию в борьбе с терроризмом
ПЕКИН, 2 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай после теракта в ночном клубе Стамбула намерен вместе с Турцией противостоять угрозе терроризма, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.
"Китай решительно осуждает это нападение, выступает против любой формы терроризма, Китай намерен укреплять сотрудничество с Турцией и мировым сообществом, чтобы общими силами предупреждать и реагировать на угрозу терроризма", — приводит агентство Синьхуа слова Си Цзиньпина. Китайский лидер направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Стамбуле.
Кроме этого, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразил соболезнования турецкому премьер-министру Бинали Йылдырыму. Ранее глава МИД Ван И направил телеграмму с соболезнованиями своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.