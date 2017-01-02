Дочь фигуранта коррупционного скандала в Южной Корее пойдет под суд в Дании

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Дочь Цой Сун Силь — главной фигурантки коррупционного скандала, который привел к импичменту президента Южной Кореи, предстанет перед судом в Дании в понедельник, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Ранее полиция Дании известила южнокорейские правоохранительные органы о том, что Чон Ю Ра — дочь Цой Сун Силь — арестована по обвинению в незаконном пребывании. Спецкомиссия по расследованию дела о коррупционном скандале в руководстве Южной Кореи обратилась в Интерпол с просьбой объявить в розыск Чон Ю Ра.

По данным агентства, Чон Ю Ра предстанет перед судом в 16.00 мск в понедельник. На данный момент ей не предъявлены обвинения. Полиция Дании заявляет, что попросит о продлении задержания Чон Ю Ра до тех пор, пока не будет принято решение по экстрадиции.

Также сообщается, что прокурор Дании ожидает окончательного запроса об экстрадиции от властей Южной Кореи.

Дочь Цой Сун Силь — Чон Ю Ра проживала в основном в Германии. Следователи пытались вызвать ее на допрос повесткой, однако 20-летняя девушка не откликнулась на эти просьбы. Между тем у правоохранительных органов есть вопросы в связи с контрактом на сумму около 18 миллионов долларов, который был заключен между немецкой фирмой Цой Сун Силь и корпорацией Samsung, так как эти средства пошли на обучение Чон Ю Ра конному спорту, покупку лошадей для нее и экипировки. В настоящее время следователи готовят материалы для репатриации Чон Ю Ра.

Подруга президента Южной Кореи оказалась в центре политического и коррупционного скандала, который привел к объявлению импичмента президенту Пак Кын Хе. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

Цой Сун Силь ранее арестовали. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Конституционный суд 3 января начнет рассмотрение правомочности решения парламента об отстранении президента от власти. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.