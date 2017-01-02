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В мире

Дочь фигуранта коррупционного скандала в Южной Корее пойдет под суд в Дании

Тема:
Импичмент президента Южной Кореи (35)
15:1602.01.2017
(обновлено: 15:23 02.01.2017)
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Вид на город Сеул. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Жидаков
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Дочь Цой Сун Силь — главной фигурантки коррупционного скандала, который привел к импичменту президента Южной Кореи, предстанет перед судом в Дании в понедельник, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Цой Сун Силь во время ареста. 1 ноября 2016 года. Архивное фото
© AFP 2016/ Yonhap
Подруга президента Южной Кореи предстала перед спецпрокурорами
Ранее полиция Дании известила южнокорейские правоохранительные органы о том, что Чон Ю Ра — дочь Цой Сун Силь — арестована по обвинению в незаконном пребывании. Спецкомиссия по расследованию дела о коррупционном скандале в руководстве Южной Кореи обратилась в Интерпол с просьбой объявить в розыск Чон Ю Ра.

По данным агентства, Чон Ю Ра предстанет перед судом в 16.00 мск в понедельник. На данный момент ей не предъявлены обвинения. Полиция Дании заявляет, что попросит о продлении задержания Чон Ю Ра до тех пор, пока не будет принято решение по экстрадиции.

Также сообщается, что прокурор Дании ожидает окончательного запроса об экстрадиции от властей Южной Кореи.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Президент Южной Кореи отвергла обвинения, ставшие основанием для импичмента
Дочь Цой Сун Силь — Чон Ю Ра проживала в основном в Германии. Следователи пытались вызвать ее на допрос повесткой, однако 20-летняя девушка не откликнулась на эти просьбы. Между тем у правоохранительных органов есть вопросы в связи с контрактом на сумму около 18 миллионов долларов, который был заключен между немецкой фирмой Цой Сун Силь и корпорацией Samsung, так как эти средства пошли на обучение Чон Ю Ра конному спорту, покупку лошадей для нее и экипировки. В настоящее время следователи готовят материалы для репатриации Чон Ю Ра.

Подруга президента Южной Кореи оказалась в центре политического и коррупционного скандала, который привел к объявлению импичмента президенту Пак Кын Хе. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

Митинг в Сеуле за импичмент президента Южной Кореи
© AP Photo/ Lee Jin-man
В Сеуле на митинг за импичмент президента вышли 300 тысяч человек
Цой Сун Силь ранее арестовали. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Конституционный суд 3 января начнет рассмотрение правомочности решения парламента об отстранении президента от власти. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.

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