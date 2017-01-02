Авария на газопроводе в Баку не скажется на снабжении населения

БАКУ, 2 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Ведутся работы по устранению последствий аварии на магистральном газопроводе в Баку, которая не скажется на газоснабжении населения, заявила Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

В понедельник МЧС Азербайджана сообщило о взрыве в Баку на магистральном газопроводе, где пять дней назад уже было подобное ЧП. По данным МЧС, сильный пожар, вспыхнувший в Гарадагском районе, потушен.

"Ведутся работы по устранению причин и последствий аварии на магистральном газопроводе на территории поселка Сангачал в Баку. Во время проверочных работ для введения в эксплуатацию газопровода были обнаружены недостатки. Ремонтные работы не скажутся на газоснабжении населения, промышленных объектов", — говорится в заявлении SOCAR.

SOCAR 27 декабря сообщила о взрыве на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла, его причиной могло стать низкое качество сварочных работ или материала трубы, а также износ самой трубы из-за воздействия окружающей среды.