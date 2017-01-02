Олланд: борьба с ИГ в Ираке позволяет предотвратить теракты во Франции

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Борьба с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке позволяет предотвращать теракты на территории Франции, заявил в понедельник президент страны Франсуа Олланд.

Ранее сообщалось, что Олланд прибыл в иракскую столицу Багдад, чтобы встретится с военнослужащими, участвующими в борьбе с ИГ в составе международной коалиции. Ожидается, что в ходе визита французский президент также проведет переговоры с высокопоставленными лицами.

"Принятие мер (по борьбе с — ред.) терроризмом в Ираке — это предотвращение терактов на нашей земле", — приводит агентство Франс Пресс заявление Олланда.

"Все то, что способствует восстановлению Ирака, это столько дополнительных условий для избежания того, что может быть от действий со стороны ДАИШ (арабский акроним ИГ — ред.) на нашей собственной территории", — также отметил глава государства.

"Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.