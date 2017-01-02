Житель Минска был ранен, пытаясь отнять пистолет у милиционера

МИНСК, 2 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на милиционера в Минске в новогоднюю ночь, сообщил официальный представитель главного управления внутренних дел Минского горисполкома Александр Ластовский.
По данным Ластовского, 1 января 2017 года в 6.40 утра в милицию поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома в Минске шумят, мешают отдыхать. По данному адресу был направлен сотрудник городского отдела милиции N2 сержант милиции, который, прибыв по указанному адресу, "услышал громкий шум".
Как отметил представитель ГУВД, "сержант милиции в борьбе произвёл предупредительный выстрел в сторону, а затем два выстрела из пистолета, стараясь причинить нападающему наименьший урон". "После этого правонарушитель был задержан и доставлен в учреждение здравоохранения на излечение. Сотрудник милиции был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями", — добавил Ластовский.БелаПАН со ссылкой на родственников шумного минчанина, он находится в военном клиническом госпитале "под охраной в стабильно тяжелом состоянии, в сознании, но не разговаривает", у него "задета часть легкого". Причем родственники утверждают, что на вызов прибыл не один сотрудник милиции, а несколько.