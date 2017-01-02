Житель Минска был ранен, пытаясь отнять пистолет у милиционера

МИНСК, 2 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на милиционера в Минске в новогоднюю ночь, сообщил официальный представитель главного управления внутренних дел Минского горисполкома Александр Ластовский.

"Возбуждено уголовное дело по статье "сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему правопорядок" уголовного кодекса Белоруссии", — проинформировал он в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным Ластовского, 1 января 2017 года в 6.40 утра в милицию поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома в Минске шумят, мешают отдыхать. По данному адресу был направлен сотрудник городского отдела милиции N2 сержант милиции, который, прибыв по указанному адресу, "услышал громкий шум".

Ластовский сообщил, что открывший дверь сотруднику милиции гражданин, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ответ на просьбу перестать шуметь "внезапно нанёс удар сотруднику милиции в область груди, после чего ещё серию ударов в область головы, а затем попытался завладеть табельным оружием милиционера".

Как отметил представитель ГУВД, "сержант милиции в борьбе произвёл предупредительный выстрел в сторону, а затем два выстрела из пистолета, стараясь причинить нападающему наименьший урон". "После этого правонарушитель был задержан и доставлен в учреждение здравоохранения на излечение. Сотрудник милиции был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями", — добавил Ластовский.