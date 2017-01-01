В Казахстане под завалами рухнувшего дома нашли еще одного погибшего

АЛМА-АТА, 1 янв — РИА Новости, Михаил Егорин. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося многоэтажного дома в Карагандинской области Казахстана второго погибшего, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

​Часть многоэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области вечером в воскресенье, сообщение о ЧП поступило к спасателям в 22.40 (19.40 мск). Ранее сообщалось об одном погибшем.

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