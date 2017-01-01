Президент Польши выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с терактом в Стамбуле, заявив, что ответом международного сообщества на подобные действия будет последовательная и солидарная борьба с терроризмом.

"Я глубоко взволнован новостями о террористической атаке, совершенной в первые часы 2017 года в Стамбуле, передаю от имени польского народа и своего имени выражения глубочайшего соболезнования всем, кто потерял своих близких", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте польского президента.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

"Осуждая эту мерзкую атаку на беззащитных людей, мы объединяемся в боли и молитве с турецким народом. Ответом международного сообщества будет последовательная, солидарная борьба с совершившими эти чудовищные атаки и обеспечение всем людям безопасности и мира", — подчеркивается в сообщении, адресованном президенту Турции Тайипу Эрдогану.