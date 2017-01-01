Президент Польши выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле
20:4001.01.2017
(обновлено: 20:46 01.01.2017)
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ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с терактом в Стамбуле, заявив, что ответом международного сообщества на подобные действия будет последовательная и солидарная борьба с терроризмом.
"Я глубоко взволнован новостями о террористической атаке, совершенной в первые часы 2017 года в Стамбуле, передаю от имени польского народа и своего имени выражения глубочайшего соболезнования всем, кто потерял своих близких", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте польского президента.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.
"Осуждая эту мерзкую атаку на беззащитных людей, мы объединяемся в боли и молитве с турецким народом. Ответом международного сообщества будет последовательная, солидарная борьба с совершившими эти чудовищные атаки и обеспечение всем людям безопасности и мира", — подчеркивается в сообщении, адресованном президенту Турции Тайипу Эрдогану.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.