В Эстонии с 1 января на четверть подорожала доставка пенсий на дом

ТАЛЛИН, 1 янв — РИА Новости, Николай Адашкевич. Доставка пенсий на дом в Эстонии с 1 января 2017 года подорожала почти на 25%, сообщил департамент социального страхования республики.

C 1 января 2017 года услуга доставки пенсий и социальных пособий на дом будет стоить 6,60 евро. По сравнению с действующей ценой услуга подорожает на 1,35 евро или почти на 25%. Изменение затронет около 6 тысяч человек.

Департамент советует пенсионерам получать пенсионные деньги на банковский счет, отмечая, что число тех, кто заказывает пенсию на дом, снижается с каждым годом. По состоянию на 1 января 2016 года в Эстонии проживали более 415 тысяч пенсионеров.