СМИ сообщили о 7 погибших гражданах Саудовской Аравии в теракте в Стамбуле

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. По меньшей мере семь граждан Саудовской Аравии стали жертвами нападения на клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник.

По данным телеканала, девять граждан этой страны также получили ранения в ходе нападения.

Представитель МИД Иордании сообщил, что в результате атаки погибли три гражданина страны, четверо пострадали, передает агентство Petra. МИД Туниса сообщил, что жертвами теракта также стали двое выходцев из страны. По данным марокканского агентства MAP, ранения в результате стрельбы получили трое марокканцев.

Ранее сообщалось, что жертвами атаки также стал гражданин Бельгии и гражданка Израиля, четыре гражданина Ливана получили ранения.

Агентство Ассошиэйтед Пресс также сообщило, что среди жертв теракта в Стамбуле есть четыре гражданина Ирака.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.