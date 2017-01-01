СМИ сообщили о 7 погибших гражданах Саудовской Аравии в теракте в Стамбуле
18:4501.01.2017
(обновлено: 19:37 01.01.2017)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. По меньшей мере семь граждан Саудовской Аравии стали жертвами нападения на клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник.
По данным телеканала, девять граждан этой страны также получили ранения в ходе нападения.
Представитель МИД Иордании сообщил, что в результате атаки погибли три гражданина страны, четверо пострадали, передает агентство Petra. МИД Туниса сообщил, что жертвами теракта также стали двое выходцев из страны. По данным марокканского агентства MAP, ранения в результате стрельбы получили трое марокканцев.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.
Ранее сообщалось, что жертвами атаки также стал гражданин Бельгии и гражданка Израиля, четыре гражданина Ливана получили ранения.
Агентство Ассошиэйтед Пресс также сообщило, что среди жертв теракта в Стамбуле есть четыре гражданина Ирака.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.