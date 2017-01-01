В Китае вынесли приговоры 67 организаторам подпольного казино

ПЕКИН, 1 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Суд города Хэфэй в китайской провинции Аньхой приговорил 67 членов банды, занимавшейся организацией подпольного казино, к тюремным срокам от пяти месяцев до 20 лет, передает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на суд.

Сообщается, что члены банды осуждены за организацию азартных игр в открытом для этого подпольном казино, а также в создании преступной группировки. Суд также постановил, что осужденные причастны к вымогательству и участию в драках. Всего в деле банды фигурируют 53 случая правонарушений.

Участники банды получили сроки от пяти месяцев лишения свободы до 20 лет. По данным агентства, нелегальное казино принесло им почти три миллиона долларов. Слушания по делу банды начались еще в июле 2016 года.