Медведев выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с терактом
16:2501.01.2017
(обновлено: 16:32 01.01.2017)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре выразил соболезнования своему турецкому коллеге Бинали Йылдырыму в связи с терактом в Стамбуле, стороны подчеркнули важность совместной борьбы с международным терроризмом, сообщается на сайте правительства России.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.
"Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Стамбуле. Главы правительств России и Турции подчеркнули важность совместной борьбы с угрозами международного терроризма", — говорится в сообщении.
Как отмечается, ранее Медведев направил Йылдырыму телеграмму соболезнований в связи с терактом в Стамбуле, в которой отмечено, что организовавшие эту преступную акцию должны понести заслуженное наказание. Кроме того, в ходе телефонного разговора затрагивалась тематика предстоящих двусторонних контактов.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.