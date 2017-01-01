Медведев выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с терактом

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре выразил соболезнования своему турецкому коллеге Бинали Йылдырыму в связи с терактом в Стамбуле, стороны подчеркнули важность совместной борьбы с международным терроризмом, сообщается на сайте правительства России.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

"Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Стамбуле. Главы правительств России и Турции подчеркнули важность совместной борьбы с угрозами международного терроризма", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее Медведев направил Йылдырыму телеграмму соболезнований в связи с терактом в Стамбуле, в которой отмечено, что организовавшие эту преступную акцию должны понести заслуженное наказание. Кроме того, в ходе телефонного разговора затрагивалась тематика предстоящих двусторонних контактов.