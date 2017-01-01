Порошенко призвал остановить терроризм после гибели 39 человек в Стамбуле

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко осудил теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле, который унес жизни 39 человек, и выразил соболезнования семьям погибших.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

"Решительно осуждаю жестокий теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь. Мои мысли с семьями жертв. Терроризм должен быть остановлен", — написал Порошенко в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, на Украине "шокированы известием об ужасном террористическом акте, коварно совершенном в новогоднюю ночь". "Мы разделяем скорбь турецкого народа. Скорбим вместе с теми, кто потерял родных и близких", — говорится в соболезновании украинского президента, направленном турецкому коллеге.

"От имени народа Украины и от меня лично прошу передать глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", — добавил Порошенко.