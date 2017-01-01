МИД Польши выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. МИД Польши выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле, выясняет, нет ли среди пострадавших польских граждан.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек, включая 16 иностранцев, 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.

"С глубокой печалью мы получили информацию о теракте в Стамбуле. С болью объединяемся с семьями и близкими жертв. Мы решительно осуждаем все формы терроризма. Искренние соболезнования близким жертв, а также всему обществу и властям Турции", — говорится в сообщении польского МИД в Twitter.

1/2 We are deeply moved by the terror attack in #Istanbul. Our thoughts are with the families of the victims. — Poland MFA🇵🇱 (@PolandMFA) 1 января 2017 г.

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В свою очередь официальный представитель ведомства Иоанна Вайда сообщила, что польское консульство в Стамбуле находится в постоянном контакте с местными службами.

"Консул РП в Стамбуле находится в постоянном контакте с турецкими службами и выясняет, были ли среди жертв атаки польские граждане", — сообщила она.