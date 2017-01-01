В аэропорту китайского Тяньцзиня из-за смога отменили более 215 рейсов

ПЕКИН, 1 янв — РИА Новости, Иван Булатов. По меньшей мере 216 рейсов были отменены в аэропорту китайского Тяньцзиня из-за сильного смога, сообщает в воскресенье портал Sohu со ссылкой на местные власти.

По данным на 13.00 по местному времени (8.00 мск), еще 83 рейса были задержаны. Власти просят пассажиров заранее проверять информацию о рейсах.

С 30 декабря по 1 января в Пекине и его пригородах, а также в Тяньцзине действует оранжевый уровень тревоги из-за смога.

Согласно информации сайта ко мониторингу загрязнения воздуха, по состоянию на 16.00 по местному времени (11.00 мск) концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе Пекина составляет 484 микрограмма на кубометр, в Тяньцзине — 240 микрограммов на кубический метр. Безопасный уровень, рекомендуемый ВОЗ, составляет 25 микрограммов на кубический метр.

Четырехуровневая система определения загрязнения воздуха была введена в Китае в 2013 году. Согласно установленным правилам, муниципальные власти объявляют о красном уровне тревоги, когда сильный смог продолжается более трех дней подряд, оранжевый — три дня, желтый — два дня и синий — один день.