Посольство Эстонии в Минске с 1 января стало контактным посольством НАТО

ТАЛЛИН, 1 янв — РИА Новости, Николай Адашкевич. Посольство Эстонии в Минске с 1 января 2017 года стало контактным посольством НАТО в Белоруссии до 31 декабря 2018 года.

Как сообщил эстонский МИД, ранее в посольстве Латвии в Минске прошла торжественная церемония передачи мандата контактного посольства НАТО от Латвии к Эстонии.

Контактные посольства не являются дипломатическими представительствами НАТО в принимающей стране, но играют важную роль в распространении информации о Североатлантическом альянсе.

Задачи контактного посольства НАТО — представлять цели и действия НАТО, а также создавать и укреплять контакты в стране нахождения. Целью посольства также является передача информации и представление обзоров, связанных с политикой безопасности НАТО в стране нахождения. Контактное посольство также играет важную роль в проведении визитов НАТО на высшем уровне.

С начала 1990-х годов у НАТО сформировалась сеть контактных посольств для содействия мероприятиям по линии партнерства и общественной дипломатии в странах-участницах Совета Евро-Атлантического партнерства, программ "Партнерство ради мира", "Средиземноморский диалог" и Стамбульской инициативы сотрудничества.

В каждой партнерской стране имеется посольство одной из стран-членов НАТО, выполняющее роль контактного пункта для распространения информации о роли и направлениях политики Североатлантического альянса.