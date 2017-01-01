Посольство Эстонии в Минске с 1 января стало контактным посольством НАТО

ТАЛЛИН, 1 янв — РИА Новости, Николай Адашкевич. Посольство Эстонии в Минске с 1 января 2017 года стало контактным посольством НАТО в Белоруссии до 31 декабря 2018 года.
Контактные посольства не являются дипломатическими представительствами НАТО в принимающей стране, но играют важную роль в распространении информации о Североатлантическом альянсе.
Задачи контактного посольства НАТО — представлять цели и действия НАТО, а также создавать и укреплять контакты в стране нахождения. Целью посольства также является передача информации и представление обзоров, связанных с политикой безопасности НАТО в стране нахождения. Контактное посольство также играет важную роль в проведении визитов НАТО на высшем уровне.
В каждой партнерской стране имеется посольство одной из стран-членов НАТО, выполняющее роль контактного пункта для распространения информации о роли и направлениях политики Североатлантического альянса.