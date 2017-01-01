В ОАЭ сохраняется сильный туман, из-за которого отменили десятки авиарейсов

ДУБАЙ, 1 янв — РИА Новости. Сильный туман, из-за которого за последние два дня в ОАЭ отменили и перенаправили десятки рейсов, пока не рассеивается, местная полиция призвала водителей соблюдать осторожность на дорогах, сообщают местные СМИ.

Туман сохраняется в ОАЭ уже третий день, ранним утром в воскресенье видимость в Абу-Даби составила ниже 50 метров.

По данным национального центра метеорологии и сейсмологии, высокая влажность в ОАЭ сохранится до утра понедельника. Во вторник также ожидается сильный туман.

В ночь с пятницы на субботу и утром в субботу в аэропортах Дубая были отменены не менее 26 рейсов, еще 23 рейса, среди которых и российских авиалиний, были перенаправлены в аэропорты других эмиратов из-за плохой видимости. Еще не менее 103 рейсов также были задержаны из-за погоды.