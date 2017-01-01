Глава ЛНР назвал проведение праймериз знаковым достижением 2016 года

ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал проведение в октябре предварительного общественного голосования в ЛНР одним из главных достижений прошедшего года.

Предварительное общественное голосование в ЛНР и ДНР прошло 2 октября 2016 года в рамках подготовки к проведению местных выборов глав городов и районов в республиках. В ЛНР праймериз состоялись в трех населенных пунктах: Луганске, Александровске и поселке Юбилейном. За ходом голосования следили более 30 иностранных наблюдателей.

"Считаю знаковым достижением 2016 года проведение предварительного общественного голосования по выбору кандидатов для работы в органах местного самоуправления, участие в котором приняли международные наблюдатели из 17 стран. Это событие в очередной раз доказало всему мировому сообществу нашу политическую состоятельность и зрелость", — заявил Плотницкий в новогоднем поздравлении жителей республики.

Он подчеркнул, что республика "состоялась и набирает мощь", а 2017-й станет годом экономического развития. "Скажу твердо: Луганская народная республика пойдет путем развития и прогресса. Это будут разумные перемены, понятные людям. 2017-й год станет годом экономических преобразований и выхода экономики из тени", — добавил Плотницкий.

Проведение местных выборов в Донбассе — один из ключевых этапов урегулирования конфликта на Украине в соответствии с минскими соглашениями. Власти ЛНР и ДНР планировали провести выборы осенью 2015 года. В октябре 2015 года, после встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже, власти республик согласились перенести местные выборы.

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