В Киеве пройдет шествие националистов в честь дня рождения Бандеры

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Сторонники украинской националистической партии "Свобода" в воскресенье вечером традиционно проведут факельное шествие в центре Киева по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры.

По информации пресс-службы партии, марш начнется в 19.00 мск и пройдет по центральным улицам Киева: бульвару Тараса Шевченко и Крещатику, а завершится на Майдане Незалежности (площади Независимости).

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В то же время, часть украинцев, в основном на западе страны, считает Бандеру и Шухевича национальными героями.