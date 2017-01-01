У берегов Индонезии загорелся паром

© AFP 2016/ Timur Matahari В Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома из-за наводнения Пассажирский паром загорелся у побережья Индонезии, два человека погибли и семеро получили ранения, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя спасательной службы.

Сообщается, что инцидент произошел в водах недалеко от индонезийской столицы Джакарты. На борту парома находилось около 100 человек.